Федор Конюхов об Овечкине: «Мы в хороших отношениях. Он мне написал, попросил взять его в экспедицию. Я радовался, когда он побил рекорд Гретцки»

В июне 2024 года путешественник говорил, что плохо относится к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

Источник: Спортс"

"Это накрутили. Я отношусь к Александру хорошо, как и он ко мне. Он же мне написал! Попросил взять его в экспедицию.

Я его возьму, когда он закончит. Пойдем вместе. Мы с ним в хороших отношениях. Я радовался, когда он побил рекорд Гретцки", — сказал российский путешественник Федор Конюхов.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

Овечкин о том, что Конюхов «не подал бы ему руки»: «Я не обиделся, у каждого свое мнение. Федор вряд ли позовет меня в кругосветку».

