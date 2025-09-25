Федор Конюхов об Овечкине: «Мы в хороших отношениях. Он мне написал, попросил взять его в экспедицию. Я радовался, когда он побил рекорд Гретцки»

"Это накрутили. Я отношусь к Александру хорошо, как и он ко мне. Он же мне написал! Попросил взять его в экспедицию.
Я его возьму, когда он закончит. Пойдем вместе. Мы с ним в хороших отношениях. Я радовался, когда он побил рекорд Гретцки", — сказал российский путешественник Федор Конюхов.
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
Овечкин о том, что Конюхов «не подал бы ему руки»: «Я не обиделся, у каждого свое мнение. Федор вряд ли позовет меня в кругосветку».