Квартальнов о 4:2 с «Северсталью»: «Непростой матч, в начале нас переигрывали. Выстояли, забили в большинстве. Шипачев мастеровито сыграл»

— Непростой матч для нас. В начале встречи нас переигрывали. Мы в целом медленнее, чем соперник. Выстояли, забили в большинстве.
— Что сказали хоккеистам после первого периода?
— Соперник доминирует всю игру, все хоккеисты у них быстрые. У нас стала лучше стыковая борьба, второй период удался.
— Что-то меняли в тактике для второго звена?
— Мы разбираем команду и понимаем, как с ней нужно сыграть. Шипачев бросил и забил, мастеровито сыграл.
— Думаете про усиление нападения?
— Любая команда никогда не останавливается на определенном составе. Руководство все понимает. Так работает у всех, — сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.