Барков выбыл на 7−9 месяцев и пропустит регулярный чемпионат НХЛ. Капитан «Флориды» перенес успешную операцию на «крестах» правого колена

Срок восстановления составит от 7 до 9 месяцев.
Таким образом, финский форвард пропустит весь регулярный чемпионат НХЛ (последний матч «Пантерс» в регулярке-2025/26 состоится 15 апреля — через 6,5 месяца) и Олимпиаду-2026 в Италии.
Напомним, что Александр Барков получил повреждение на тренировке «Флориды» в четверг — после столкновения с защитником Нико Микколой. Нападающему «Пантерс» потребовалась помощь, чтобы покинуть лед.
В сезоне-2024/25 нападающий провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 71 (20+51) балл. В победном для команды плей-офф он отметился 22 (6+16) очками в 23 играх.
По итогам сезона Барков стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и в 3-й раз за карьеру выиграл приз лучшему оборонительному форварду НХЛ.