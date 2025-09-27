Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.70
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Барков выбыл на 7−9 месяцев и пропустит регулярный чемпионат НХЛ. Капитан «Флориды» перенес успешную операцию на «крестах» правого колена

Капитан «Пантерс» перенес успешную операцию на крестообразных связках правого колена (передней и медиальной коллатеральной).

Срок восстановления составит от 7 до 9 месяцев.

Таким образом, финский форвард пропустит весь регулярный чемпионат НХЛ (последний матч «Пантерс» в регулярке-2025/26 состоится 15 апреля — через 6,5 месяца) и Олимпиаду-2026 в Италии.

Напомним, что Александр Барков получил повреждение на тренировке «Флориды» в четверг — после столкновения с защитником Нико Микколой. Нападающему «Пантерс» потребовалась помощь, чтобы покинуть лед.

В сезоне-2024/25 нападающий провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 71 (20+51) балл. В победном для команды плей-офф он отметился 22 (6+16) очками в 23 играх.

По итогам сезона Барков стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и в 3-й раз за карьеру выиграл приз лучшему оборонительному форварду НХЛ.