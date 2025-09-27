Ричмонд
Лимож о рекорде Овечкина: «Ребенок внутри меня был счастлив — не думал, что кто-то превзойдет Гретцки. Все сошли с ума, в хорошем смысле»

6 апреля капитан «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение Гретцки. Лимож в прошлом сезоне играл за фарм-клуб «Кэпиталс» в АХЛ.

Источник: Спортс"

— В тренинг-кемпах «Вашингтона» вы наверняка пересекались на льду с Александром Овечкиным. Что удалось вынести из тренировок и общения с ним?

— Да, мы пересекались с ним в тренинг-кемпах. Это ощущалось так, будто сбылась моя мечта, потому что я рос на его играх. Он величайший снайпер в истории. В жизни он такой же позитивный, как в социальных сетях. Это уникальный опыт.

— Когда он побил рекорд Гретцки, вся система «Вашингтона» стояла на ушах? Город праздновал?

— Да, все сошли с ума, в хорошем смысле. Перед тем как он побил рекорд, мы наблюдали за каждой игрой «Вашингтона». Никто не мог подумать, что кто-то сможет превзойти достижение Гретцки.

Маленький ребенок внутри меня был счастлив, — сказал нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож.

Сикьюра о россиянах в Северной Америке: «Когда Овечкин завершит карьеру, Капризов станет самым популярным. Сейчас он на втором месте».

