Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Квартальнов о 3:2 с «Локомотивом»: «Победить чемпиона — большой плюс для “Динамо”. Но в начале 3-го периода — перестали играть и двигаться, просели все линии»

— Играть с чемпионом и победить — это большой плюс для нас. Играли неплохо. Но первые десять минут третьего периода… Надо подумать. «Локомотив», конечно, прибавил. Но и мы остановились. Перестали играть и двигаться.

Источник: Спортс"

Стали проигрывать борьбу. Зак [Фукале] нам помог. [Иначе] могли уступить. Но потом взяли себя в руки и довели матч сначала до ничьи в основное время. Хотя были моменты зацепиться. Хорошая игра. Но эти десять минут — просели все линии. Надо будет разобраться.

— Вы сказали, что команда просела с учетом того, как двигался «Локомотив». В матчах плей-офф- прошлого года было примерно такое же, когда добавляли соперники. Может, это такой стиль канадских тренеров? Была команда готова к этому?

— Не буду оглядываться на прошлые матчи. Это ваши сопоставления. Это был другой турнир и другая команда. Не могу с вами согласиться и это сопоставлять.

Мы играли с чемпионом. Это обученная команда, доставляют шайбу до ворот. Мы чуть-чуть остановились. Первые три смены в [третьем периоде] просто поразили нас. Гол получили с контратаки. В атаке надо было сыграть правильно. Здесь надо будет разобраться.

— Егор Бориков неприятно въехал в каркас ворот. Что с ним?

— Завтра будет информация. Не мог играть дальше.

— Дитц и Демченко не попали в заявку. Почему?

— Дитц, скорее всего, сыграет в следующей матче. Демченко пока травмирован.

— Удалось сегодня нейтрализовать первую тройку соперника, которая до этого забрасывала пять матчей подряд. Были персональные указания? Или играли по системе?

— Они забили?

— Нет.

— Значит, что-то получилось. Но у них все звенья хорошие. Персональных заданий не было. Меняли линии под них. Команда целостная. Там каждый может решить вопрос.

— Победу одержали в серии бросков. В прошлом сезоне часто уступали.

— Все, что было раньше — это в прошлом. Сейчас один раз проиграли по буллитам, один раз выиграли. Пока рано делать выводы.

— Пинчук забросил единственную шайбу в серии бросков. Ранее он редко исполнял броски. По какому принципу выбираются буллитеры?

— Приняли решение — выбрали его. Он хорошо забросил. Тут нет принципов. Переговорили с Виталием. Тут должно быть чутье. Бывает, принимаешь решение, а он не забрасывает — проигрываешь. Дали сегодня исполнить Сотишвили, но не забил. У нас есть штатные исполнители: Дитц, Энас. Однако Дитц не играл. Остальное — это чутье.

— Дэл Колл снова не играл. Будет ли он играть в следующих матчах?

— Возможно, — сказал главный тренер минского «Динамо».