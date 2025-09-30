Ричмонд
Бучельников о Спронге в ЦСКА: «Почему это должно удивлять? Захотел перезагрузить карьеру. Отличный плеймейкер, бросок у него один из самых точных, сильных и качественных»

— Переход Дэниэла Спронга в ЦСКА стал одним из самых громких летних трансферов в КХЛ с учетом его недавних успехов в НХЛ.

— Он поиграл в НХЛ. Очевидно, что у него богатый опыт игры за океаном. Конечно, когда есть рядом такие игроки, ты всегда чему-то учишься у них в каких-то аспектах. Нахождение рядом со Спронгом — хорошее для меня подспорье дальше расти как спортсмену.

— Чему в первую очередь пытаетесь у него учиться?

— Наверно, бросок. Он у него один из самых точных, сильных и качественных. И вообще Спронг хорошо видит площадку — отличный плеймейкер.

— Удивлены тому, как ЦСКА вообще сумел его подписать?

— Нет. Почему это должно удивлять?

— Все-таки в последние годы легионеры такого уровня не часто приезжают в Россию.

— Ну он приехал, захотел перезагрузить карьеру. Не вижу в этом ничего такого необычного, — сказал форвард армейцев с улыбкой.