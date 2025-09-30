? Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это крупнейший договор в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате

Ранее самым высокооплачиваемым игроком в лиге был Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», получающий в среднем по 14 млн долларов в год.
Рекорд по сумме одного контракта удерживал Александр Овечкин — 124 млн долларов за 13 лет от «Вашингтона» с 2008 по 2020 год.
Новый договор российского форварда начнет действовать с сезона-2026/27. За следующий чемпионат он заработает 9 млн долларов.
Капризов играет за «Миннесоту» пять сезонов. На его счету 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше