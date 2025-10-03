Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.21
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.35
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Лада
4
П1
X
П2

Глава «Торпедо» о 2-м месте на Западе: «Спокойно оцениваем старт. Понимаем, что в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка»

После 11 матчей нижегородцы занимают в Западной конференции 2-е место.

— Удивились успешному старту «Торпедо» в нынешнем сезоне?

— Нет. Мы же работали серьезно в межсезонье.

— Все-таки главный тренер [Исаков] не имел опыта работы в КХЛ.

— Но тренер опытный при этом — немало проработал в МХЛ и ВХЛ, в прошлом сезоне выиграл трофей в ВХЛ.

— Летом «Торпедо» не выиграло ни одного предсезонного матча — это не добавляло оптимизма.

— Я думаю, всем уже пора привыкнуть, что предсезонка не говорит о команде ни хорошо ни плохо.

— Усиливать состав еще будете?

— Мы в этом заинтересованы. Работа ведется. Сейчас рано что-то говорить однозначно, но мы работаем в этом направлении.

— Насколько в целом довольны игрой «Торпедо» в первый месяц сезона?

— Не стал бы пока впадать в эйфорию от начала сезона. Да, шесть побед в первых шести матчах — это здорово. Но все-таки в регулярном чемпионате 68 игр.

Мы достаточно спокойно и трезво оцениваем старт. Понимаем, что и в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка. Сейчас важно, чтобы команда свою работу трансформировала в игру и показывала свой лучший хоккей, — сказал Максим Гафуров.