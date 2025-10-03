Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Ларионов о Голдобине против «Спартака»: «Если нет сердца, огня, один талант не поможет. Можно добиваться личных успехов, но перебороть себя, помочь команде — этих качеств пока не вижу»

В пятницу петербургский клуб проиграл «Спартаку» (1:3) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Николай Голдобин, ранее выступавший за красно-белых, не отметился результативными действиями в игре.

Источник: Спортс"

— Все знали, что для Николая Голдобина это не простой матч. Он все-таки провел в «Спартаке» несколько сезонов, был лидером и любимцем публики. Что пошло не так, ведь сегодня у него самое маленькое игровое время в вашей команде? Почему у него не получилось с точки зрения эмоций?

— Все люди разные, у всех разные качества, нет одинаковых игроков. Да, если обобщать, то они, может, и есть, если говорить о том, что кто-то выполняет роль чекеров и так далее. Но есть игроки, которые играют за счет своего интеллекта.

Скажу так: в сегодняшнем хоккее, в нынешних реалиях, если у тебя нет сердца, если нет огня, то ни один талант не поможет подняться на ступеньку выше.

Можно добиваться каких-то небольших личных успехов, но выиграть командно, перебороть себя, помочь команде в чем-то другом — этих качеств я пока не вижу, — сказал главный тренер СКА.