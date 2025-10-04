Тарасенко забил 1-й гол за «Миннесоту» — в матче с «Чикаго» на предсезонке. Его признали 3-й звездой встречи

Шайба россиянина в большинстве в начале третьего периода начала камбэк его команды, уступавшей со счетом 0:2 после 40 минут.
Тарасенко (13:59, 4:39 — в большинстве) завершил игру с полезностью «минус 1». У него 2 броска в створ, 1 блок и 2 потери.
33-летний форвард «Уайлд» отличился в матче с «Чикаго» (3:2) на предсезонке и был признан третьей звездой.
