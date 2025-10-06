Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
07.10
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
07.10
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
07.10
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

Квартальнов о 600-й победе в КХЛ: «Положа руку на сердце: не слежу за этим, важнее командная победа»

Минское «Динамо» одержало победу со счетом 4:1 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Нам игра удалась, понравилось, как команда выглядела в обороне. Были посвежее, у нас был небольшой перерыв. Понимали, что «Трактор» находится в поездке. Они научили нас, как играть на «точке», там есть хорошие ребята, играющие на вбрасывании. Оборона сыграла неплохо, вратарь помог нам. В меньшинстве хоть и пропустили, но много били. Ребята молодцы.

— В первом периоде было два удаления у Шипачева. Что сказали команде?

— Забили простой гол. На ворота наброс, шайба отскочила в нашу сторону. Правильные действия привели к хорошим последствиям. «Трактор» мощно начал, на это обращали внимание. Хотели, чтобы мы забегали, задвигались, очень рад, что во второй половине второго периода соперник насел, но мы не развалились.

— Вы одержали 600‑ю победу в КХЛ. Команда вручила вам шляпу лучшего игрока матча. Это ценно?

— Только об этом подумал. Раньше почему‑то не вручали (смеется). Ребята регулируют раздевалку, они принимают решение. Я отношусь к этому легко. Положа руку на сердце: не слежу за этим, важнее командная победа, которая была очень нужна, — сказал главный тренер «Динамо».