НХЛ дисквалифицировала Сабурина из «Тампы» на 4 матча за грубую игру против Экблада в предсезонном матче с «Флоридой»

Департамент безопасности игроков НХЛ сообщил о решении отстранить Скотта Сабурина на 4 матча за грубую игру в отношении защитника «Флориды» Аарона Экблада в выставочной встрече (0:7). Игрок «Пантерс» покинул площадку после этого момента и больше на лед не выходил.

Источник: Спортс"

33-летний форвард также оштрафован на 16 145,84 доллара. Деньги пойдут в Фонд медицинской помощи игрокам.

«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре. Было 5 драк и множество стычек, 13 игроков были удалены до конца матча.