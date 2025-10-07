Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.25
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.31
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.42
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
08.10
Флорида
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.00
П2
4.93

Сергачев об Овечкине: «Классный мужик, капитан и лидер. Многие бросают сильно, но он видит перемещение вратаря и щелкает туда, где ему неудобно»

— Кстати, вы когда-нибудь попадали под щелчок Овечкина, чтобы реально почувствовать на себе его силу?

Источник: Спортс"

— У меня три года назад треснул локоть из-за его щелчка! С тех пор играю со специальной накладкой на нем. Тогда мы проигрывали — 1:5 или 1:6, меня как молодого выпустили в меньшинстве справа, под Сашу. Сел под его бросок — локоть потом стал огромный. Сделали рентген — оказалась трещина.

— Значит, теперь знаете на собственном опыте, что это такое. Есть ли еще у кого-то в НХЛ такой щелчок по силе?

— Да, многие бросают сильно — Стэмкос, Лайне. Но у Овечкина уникально другое — выбор точки. В этом он самый креативный. Он видит, как вратарь перемещается, и в последний момент бросает туда, где ему неудобно: в противоход, в подмышку, рядом с корпусом. Поэтому вратарям его так тяжело «читать».

— Каков Овечкин для хоккеистов?

— Простой. Свой. Честный. Отзывчивый. Любой из ребят может написать ему сообщение — он всегда ответит, пообщается. Классный мужик, капитан и лидер. Для кого-то — наставник.

Для каждого он разный, но для всех остается простым нормальным человеком, — сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Сергачев о 15:3 в «Матче года»: «Овечкин, Панарин и Марченко сказали, что будем играть на победу — соперники это знали. Не сказал бы, что у нас огромное преимущество в классе».