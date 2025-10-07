Горбунов о Лукашенко: «Веселый, открытый, умеет пошутить и даже подколоть. Бросок как у Овечкина, катается уверенно, раздает точные передачи. После тренировки нам раздали подарки: сало, хлеб, мед»

— В конце каждого сезона у нас были игры против команды президента. Но когда Александр Григорьевич лично приехал на «Минск-Арену», заходил к нам в раздевалку, выходил с нами на лед — это, конечно, впечатлило. Приятно не просто увидеть главу государства, а пожать ему руку, поговорить с ним, почувствовать внимание. Это дорогого стоит.
Он произвел впечатление веселого, открытого и общительного человека, который умеет пошутить и даже подколоть. Видно, что он следит за командой, переживает за нее. После таких встреч сразу ощущаешь поддержку и прилив вдохновения.
На коньках Александр Григорьевич катается уверенно. Он всегда раздает точные передачи, сам выходит на завершение атаки, отлично бросает. Его бросок как у Овечкина.
— Подарки, которые вручил Александр Григорьевич, понравились?
— После тренировки каждому лично раздали подарки: сало, хлеб, мед. Все очень вкусное. Продукты максимально свежие и качественные, — сказал нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов, ранее выступавший за минское «Динамо».