Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.10
Флорида
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.00
П2
4.86
Хоккей. НХЛ
08.10
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.82
П2
4.08
Хоккей. НХЛ
08.10
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
08.10
Автомобилист
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
08.10
Динамо М
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.68
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Мэттьюс с доходом 20,2 млн долларов — самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ, Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Шестеркин — 6-й. Овечкин в топ-3 по доходам вне льда

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезоне-2025/26. Рейтинг учитывает заработок в командах, включая базовые оклады и подписные бонусы, выплачиваемый в сезоне-2025/26, а также доходы вне льда.

Источник: Sports

Возглавил рейтинг форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, его совокупный доход оценивается в 20,2 миллиона долларов.

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 20,2 млн долларов (15,2 млн дохода по контракту, 5 млн дохода вне льда).

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 19,1 млн (16,1+3).

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 19 млн (16,5+2,5).

4. Митч Марнер («Вегас») — 17 млн (15+2).

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 16,5 млн (10+6,5).

6. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — 15,9 млн (15,8+0,1).

7. Сидни Кросби («Питтсбург») — 15,3 млн (9,8+5,5).

8. Микко Рантанен («Даллас») — 15,1 млн (15+0,1).

9. Элиас Петтерссон («Ванкувер») — 14,8 млн (14,5+0,3).

10. Давид Пастрняк («Бостон») — 14,5 млн (12,5+2).

Список по доходам за пределами спорта возглавляет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (6,5 млн долларов).

Также в топ-3 вошли: Сидни Кросби (5,5 млн), Остон Мэттьюс (5 млн), а также капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (5 млн).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше