Мэттьюс с доходом 20,2 млн долларов — самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ, Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Шестеркин — 6-й. Овечкин в топ-3 по доходам вне льда

Возглавил рейтинг форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, его совокупный доход оценивается в 20,2 миллиона долларов.
1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 20,2 млн долларов (15,2 млн дохода по контракту, 5 млн дохода вне льда).
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 19,1 млн (16,1+3).
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 19 млн (16,5+2,5).
4. Митч Марнер («Вегас») — 17 млн (15+2).
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 16,5 млн (10+6,5).
6. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — 15,9 млн (15,8+0,1).
7. Сидни Кросби («Питтсбург») — 15,3 млн (9,8+5,5).
8. Микко Рантанен («Даллас») — 15,1 млн (15+0,1).
9. Элиас Петтерссон («Ванкувер») — 14,8 млн (14,5+0,3).
10. Давид Пастрняк («Бостон») — 14,5 млн (12,5+2).
Список по доходам за пределами спорта возглавляет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (6,5 млн долларов).
Также в топ-3 вошли: Сидни Кросби (5,5 млн), Остон Мэттьюс (5 млн), а также капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (5 млн).