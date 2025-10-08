Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Джерси Капризова — самые продаваемые в НХЛ в межсезонье по данным производителя Fanatics. Овечкин занял 2-е место, Ларкин, Келлер и Пастрняк в топ-5

Компания Fanatics, которая является производителем формы и экипировки для клубов НХЛ, представила рейтинг 5 самых продаваемых джерси среди зрителей лиги.

Источник: Спортс"

Возглавил топ-5 форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который 30 сентября подписал новый контракт с клубом на 136 млн долларов за 8 лет. Соглашение стало крупнейшим в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате.

Второе место в списке занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Весь рейтинг джерси от Fanatics выглядит следующим образом:

1. Кирилл Капризов («Миннесота»).

2. Александр Овечкин («Вашингтон»).

3. Дилан Ларкин («Детройт»).

4. Клейтон Келлер («Юта»).

5. Дэвид Пастрняк («Бостон»).

