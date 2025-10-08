Джерси Капризова — самые продаваемые в НХЛ в межсезонье по данным производителя Fanatics. Овечкин занял 2-е место, Ларкин, Келлер и Пастрняк в топ-5

Возглавил топ-5 форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который 30 сентября подписал новый контракт с клубом на 136 млн долларов за 8 лет. Соглашение стало крупнейшим в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате.
Второе место в списке занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Весь рейтинг джерси от Fanatics выглядит следующим образом:
1. Кирилл Капризов («Миннесота»).
2. Александр Овечкин («Вашингтон»).
3. Дилан Ларкин («Детройт»).
4. Клейтон Келлер («Юта»).
5. Дэвид Пастрняк («Бостон»).
