Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 20 сезонах НХЛ. Это первый такой случай для трио одноклубников в топ-4 лиг Северной Америки

Это 20-й сезон трехкратных обладателей Кубка Стэнли в составе пенсильванцев в качестве одноклубников.
Они продолжают обновлять рекорд для трио в топ-4 профессиональных спортивных лиг Северной Америки (НФЛ, НБА, MLB, НХЛ) по продолжительности такой серии.
В 2023 году хоккеисты обошли игроков бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» Дерека Джитера, Мариано Риверу и Хорхе Посаду (играли вместе 17 сезонов — с 1995 по 2011 годы).
Малкин про 20 лет игры с Кросби и Летангом: «Мы уже как семья. Бывает, Сид злится, Тангер злится, а я подойду и поговорю с ними. Нам повезло играть вместе, мы уже в истории».