Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.68
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2

Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 20 сезонах НХЛ. Это первый такой случай для трио одноклубников в топ-4 лиг Северной Америки

Три игрока «Пингвинс» приняли участие в первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2025/26 с «Рейнджерс» (3:0).

Источник: Спортс"

Это 20-й сезон трехкратных обладателей Кубка Стэнли в составе пенсильванцев в качестве одноклубников.

Они продолжают обновлять рекорд для трио в топ-4 профессиональных спортивных лиг Северной Америки (НФЛ, НБА, MLB, НХЛ) по продолжительности такой серии.

В 2023 году хоккеисты обошли игроков бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» Дерека Джитера, Мариано Риверу и Хорхе Посаду (играли вместе 17 сезонов — с 1995 по 2011 годы).

Малкин про 20 лет игры с Кросби и Летангом: «Мы уже как семья. Бывает, Сид злится, Тангер злится, а я подойду и поговорю с ними. Нам повезло играть вместе, мы уже в истории».