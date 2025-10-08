Овечкин о 21-м сезоне в НХЛ: «Становится все сложнее, ведь мне уже 40 лет. Но я все еще получаю удовольствие от хоккея. Отметка 900 голов — это очень интересно, большое число»

Конечно, становится все сложнее и сложнее, ведь мне уже 40 лет. Иногда тело дает об этом знать. Но, слава богу, я довольно хорошо себя чувствую и готов к новому сезону. Я в предвкушении. Я все еще люблю игру и — самое главное — все еще получаю удовольствие от хоккея.
Думаю, 1500 игр — это важный рубеж, но есть отметка 900 голов, до которой никто еще не дотягивался. Это очень интересно, большое число«, — сказал капитан “Вашингтона”.
«Вашингтон» выложил видео в честь 20-летия дебюта Овечкина в НХЛ. Тогда форвард сделал дубль с «Коламбусом».