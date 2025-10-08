Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.68
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2

Овечкин о 21-м сезоне в НХЛ: «Становится все сложнее, ведь мне уже 40 лет. Но я все еще получаю удовольствие от хоккея. Отметка 900 голов — это очень интересно, большое число»

"Мне по-прежнему нравится каждый день приходить на каток, веселиться, общаться с ребятами, тренерами и персонал. Я просто наслаждаюсь всем.

Источник: Спортс"

Конечно, становится все сложнее и сложнее, ведь мне уже 40 лет. Иногда тело дает об этом знать. Но, слава богу, я довольно хорошо себя чувствую и готов к новому сезону. Я в предвкушении. Я все еще люблю игру и — самое главное — все еще получаю удовольствие от хоккея.

Думаю, 1500 игр — это важный рубеж, но есть отметка 900 голов, до которой никто еще не дотягивался. Это очень интересно, большое число«, — сказал капитан “Вашингтона”.

«Вашингтон» выложил видео в честь 20-летия дебюта Овечкина в НХЛ. Тогда форвард сделал дубль с «Коламбусом».