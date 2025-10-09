Карбери о 6:22 на льду у Овечкина в большинстве с «Бостоном»: «Он уставший лучше многих свежих игроков в неравных составах. Мы должны использовать его сильные стороны»

Команда не реализовала ни одного большинства из пяти попыток, а российский форвард провел на льду 6:22 из 9:06 в неравных составах — это существенно меньше среднего процента времени Овечкина в большинстве за карьеру.
"Овечкин сейчас на том этапе карьеры, когда важно не количество, а качество. Моя задача — сделать так, чтобы его игровое время соответствовало его потребностям, а мы использовали его в правильных ситуациях, чтобы реализовать его сильные стороны.
Он будет играть большую часть времени во второй спецбригаде. Сегодня все было ситуативно, потому что он часто уставал в конце смен. Никто в лиге, кроме Уильяма Нюландера, не играет все две минуты в большинстве, верно?
Получается, где-то за минуту большинство парней устают и уходят на смену. Он такой же человек и ничем не отличается, он тоже устал. Уставший Овечкин при игре в большинстве — лучше, чем многие свежие игроки.
Именно в этой ситуации можно использовать Александра, даже когда он немного устал«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.
Овечкин не набрал очки в первом матче сезона с «Бостоном»: «минус 1», 3 броска и 18:16 на льду (6:22 — в большинстве).