Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.60
П2
6.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.48
П2
3.62
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.00
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.39
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Бостон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.56
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
10.10
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
10.10
Питтсбург
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.58
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
10.10
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.66
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Лос-Анджелес
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
3
:
Калгари
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Карбери о 6:22 на льду у Овечкина в большинстве с «Бостоном»: «Он уставший лучше многих свежих игроков в неравных составах. Мы должны использовать его сильные стороны»

«Вашингтон» проиграл «Бостону» стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ (1:3).

Источник: Спортс"

Команда не реализовала ни одного большинства из пяти попыток, а российский форвард провел на льду 6:22 из 9:06 в неравных составах — это существенно меньше среднего процента времени Овечкина в большинстве за карьеру.

"Овечкин сейчас на том этапе карьеры, когда важно не количество, а качество. Моя задача — сделать так, чтобы его игровое время соответствовало его потребностям, а мы использовали его в правильных ситуациях, чтобы реализовать его сильные стороны.

Он будет играть большую часть времени во второй спецбригаде. Сегодня все было ситуативно, потому что он часто уставал в конце смен. Никто в лиге, кроме Уильяма Нюландера, не играет все две минуты в большинстве, верно?

Получается, где-то за минуту большинство парней устают и уходят на смену. Он такой же человек и ничем не отличается, он тоже устал. Уставший Овечкин при игре в большинстве — лучше, чем многие свежие игроки.

Именно в этой ситуации можно использовать Александра, даже когда он немного устал«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.

Овечкин не набрал очки в первом матче сезона с «Бостоном»: «минус 1», 3 броска и 18:16 на льду (6:22 — в большинстве).