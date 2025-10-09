Овечкин об 1:3 с «Бостоном»: «Вашингтон» выглядел неплохо, но не реализовал моменты. Это вопрос времени, мы будем лучше с каждой игрой"

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
0
:
Барыс
1
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.15
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.30
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.41
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Бостон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.57
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
10.10
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
10.10
Питтсбург
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.43
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.60
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
10.10
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.70
П2
3.73
Хоккей. НХЛ
10.10
Каролина
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.54
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.32
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Нэшвилл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.41
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
10.10
Сент-Луис
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
10.10
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.74
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.75
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
10.10
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.73
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
10.10
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.33
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Лос-Анджелес
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
3
:
Калгари
4
П1
X
П2

Овечкин об 1:3 с «Бостоном»: «Вашингтон» выглядел неплохо, но не реализовал моменты. Это вопрос времени, мы будем лучше с каждой игрой"

Игра регулярного чемпионата против «Бостона» закончилась со счетом 1:3. Российский нападающий провел на льду 18:16 (6:22 — в большинстве), не отметившись результативными действиями.

Источник: Спортс"

"Мы выглядели неплохо, но с каждой игрой будем все лучше и лучше. Думаю, это вопрос времени. У всех четырех звеньев были неплохие моменты, особенно в первых двух периодах. Мы просто не реализовали их.

Первые матчи всегда ощущаются по-другому: меняется темп, атмосфера, и иногда ты немного зажимаешься. У обеих команд было много недопонимания и брака.

Неприятное поражение, но мы будем двигаться дальше«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по числу голов в первых матчах сезона НХЛ — 13. Рекорд у Сиссарелли и Гуле — 14 шайб.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше