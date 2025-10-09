Овечкин об 1:3 с «Бостоном»: «Вашингтон» выглядел неплохо, но не реализовал моменты. Это вопрос времени, мы будем лучше с каждой игрой"

"Мы выглядели неплохо, но с каждой игрой будем все лучше и лучше. Думаю, это вопрос времени. У всех четырех звеньев были неплохие моменты, особенно в первых двух периодах. Мы просто не реализовали их.
Первые матчи всегда ощущаются по-другому: меняется темп, атмосфера, и иногда ты немного зажимаешься. У обеих команд было много недопонимания и брака.
Неприятное поражение, но мы будем двигаться дальше«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по числу голов в первых матчах сезона НХЛ — 13. Рекорд у Сиссарелли и Гуле — 14 шайб.
