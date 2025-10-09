Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Бостон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.53
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
10.10
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
10.10
Питтсбург
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.43
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.60
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.79
П2
4.01
Хоккей. НХЛ
10.10
Каролина
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.54
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
10.10
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.37
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Нэшвилл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.43
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
10.10
Сент-Луис
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
10.10
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.78
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
10.10
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.80
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
10.10
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.80
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
10.10
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.44
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Гретцки про обещание купить Овечкину машину за 900 голов в НХЛ: «Ему мало побить мой рекорд, теперь он хочет разорить меня?»

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в первом матче регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:3).

Источник: Спортс"

Перед игрой репортер TNT Sports Тарик Эль-Башир напомним Овечкину про обещание Уэйна Гретцки купить ему автомобиль, когда россиянин забросит 900-ю шайбу в НХЛ. Гретцки сказал это в апреле, когда Овечкин забил 895-й гол в регулярках и побил его рекорд.

«Кажется, [Гретцки] сказал, что купит тебе машину, если ты дойдешь до 900. А ты ведь любишь автомобили — что думаешь?» — спросил Эль-Башир.

«Честно говоря, я этого не помню. Я уже слишком стар для таких вещей», — ответил Овечкин с улыбкой.

Также Тарик Эль-Башир напомнил об обещании самому Гретцки, который выполнял роль аналитика на матче между «Вашингтоном» и «Бостоном».

«Это новость для меня. Одного того, что он побил мой рекорд, ему мало — теперь он хочет разорить меня?» — со смехом ответил Уэйн Гретцки.

«Если забьешь 900 шайб, я куплю тебе машину!» Важное поздравление для Овечкина — от Гретцки.