Гретцки про обещание купить Овечкину машину за 900 голов в НХЛ: «Ему мало побить мой рекорд, теперь он хочет разорить меня?»

Перед игрой репортер TNT Sports Тарик Эль-Башир напомним Овечкину про обещание Уэйна Гретцки купить ему автомобиль, когда россиянин забросит 900-ю шайбу в НХЛ. Гретцки сказал это в апреле, когда Овечкин забил 895-й гол в регулярках и побил его рекорд.