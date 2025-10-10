Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.80
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.50
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.86
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.46
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Квартальнов о 2:3 с «Шанхаем»: «Надо бросать по воротам, красота не нужна. Начинаешь выдумывать, чувствовать себя мастером, когда игра не идет — это надо пресекать»

Минское «Динамо» уступило в выездном матче со счетом 2:3.

Источник: Спортс"

— Игра в неравных составах предрешила все моменты. У нас больше было большинства. «5 на 5» мы контролировали игру. Но игра существует из большинства и меньшинства. У нас должны быть ребята, которые должны решать, но не получилось. Начинаем искать лишний пас, шайба даже не доходила до ворот.

— Что не получилось при игре в меньшинстве?

— Пропустили три гола. Соперник здорово играл. Шайба доходила. Надо было выбрасывать шайбу.

— Когда узнали, что пропустили второй гол?

— Мы знали, видели, что гол был. Когда был бросок, было два рикошета. Надо бросать по воротам. Красота в принципе не нужна. Мы раз бросили и забили гол, потом шайба не доходила. Посмотрите второй гол. Когда делают правильное действие нам в ворота, оно происходит правильно.

А когда начинаешь выдумывать, чувствовать себя мастером… Можно забить и почувствовать себя мастером, но когда не идет и уже не первую игру, надо это пресекать и выполнять то, о чем мы говорим.

— Общались ли с Сотишвили после матча? Его удаление стало роковым.

— Нет, есть ошибки. Согласен, это дурацкое удаление. Ребята должны контролировать себя. Доигрывали, и ни с того ни с сего так получилось, — сказал главный тренер минского «Динамо».