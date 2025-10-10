Квартальнов о 2:3 с «Шанхаем»: «Надо бросать по воротам, красота не нужна. Начинаешь выдумывать, чувствовать себя мастером, когда игра не идет — это надо пресекать»

— Мы знали, видели, что гол был. Когда был бросок, было два рикошета. Надо бросать по воротам. Красота в принципе не нужна. Мы раз бросили и забили гол, потом шайба не доходила. Посмотрите второй гол. Когда делают правильное действие нам в ворота, оно происходит правильно.