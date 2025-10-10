Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.80
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.50
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.86
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.46
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Кузнецов об НХЛ: «Я сам не захотел туда возвращаться. Почему никто не верит, что предложения были — не знаю»

1 октября форвард подписал контракт с «Металлургом». Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаев неоднократно заявлял, что нападающий продолжит карьеру в НХЛ.

Источник: Спортс"

— Не было ли мыслей за все это время: «Может, хватит, пора посвятить себя семье, близким»?

— Да нет, мне всего 33. Не знаю, почему никто не верит, что у меня были предложения из НХЛ. Просто я сам не захотел туда возвращаться. Как уже говорил, слишком много вопросов по моей игре от людей, которые, по моему мнению, в хоккее особо не разбираются.

И я хочу не им что-то доказывать, а порадовать родных и близких хорошим сезоном. Поэтому не хотел далеко уезжать — хотел быть рядом, чтобы родители, дети, жена, может, даже бабушка могли приходить на игры, — сказал Евгений Кузнецов.