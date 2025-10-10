Дорофеев забил 4-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». Форвард «Вегаса» возглавляет гонку снайперов НХЛ

В двух матчах в текущем сезоне на счету 24-летнего россиянина 4 шайбы. Он лидирует в гонке снайперов лиги.
Сегодня Дорофеев (18:10, 5:19 — в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. У него 4 броска в створ ворот и 2 мимо.
24-летний форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Шаркс» (4:3 ОТ).
