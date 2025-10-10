Ричмонд
17:00
Автомобилист
:
Авангард
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
П1
1.70
X
4.64
П2
4.36
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сибирь
П1
2.53
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
П1
2.55
X
4.40
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Салават Юлаев
П1
1.60
X
5.01
П2
5.06
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Сочи
0
П1
X
П2

Дорофеев забил 4-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». Форвард «Вегаса» возглавляет гонку снайперов НХЛ

24-летний форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Шаркс» (4:3 ОТ).

В двух матчах в текущем сезоне на счету 24-летнего россиянина 4 шайбы. Он лидирует в гонке снайперов лиги.

Сегодня Дорофеев (18:10, 5:19 — в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. У него 4 броска в створ ворот и 2 мимо.