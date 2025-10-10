Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ — 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев

На счету 39-летнего россиянина стало 5 (0+5) очков в 2 играх в текущем сезоне. Всего в рамках регулярок — 1351 (514+837) балл в 1215 играх.
Малкин обошел Матса Сундина (1349 очков в 1346 играх) и сейчас занимает 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
На 32-м месте идет форвард «Детройта» Патрик Кэйн (1344 в 1303), на 29-м — Ги Лефлер (1353 в 1126), на 28-м — Брендан Шенахан (1354 в 1524).
Кроме того, Малкин вошел в топ-5 по очкам среди европейских игроков в истории лиги.
Его опережают только четыре хоккеиста — Яри Курри (Финляндия, 1398 баллов в 1251 матче), Теему Селянне (Финляндия, 1457 в 1451), Александр Овечкин (Россия, 1623 в 1492) и Яромир Ягр (Чехия, 1921 в 1733).