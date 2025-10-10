Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.26
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.01
П2
5.06
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ — 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев

Форвард «Питтсбурга» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:3).

На счету 39-летнего россиянина стало 5 (0+5) очков в 2 играх в текущем сезоне. Всего в рамках регулярок — 1351 (514+837) балл в 1215 играх.

Малкин обошел Матса Сундина (1349 очков в 1346 играх) и сейчас занимает 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

На 32-м месте идет форвард «Детройта» Патрик Кэйн (1344 в 1303), на 29-м — Ги Лефлер (1353 в 1126), на 28-м — Брендан Шенахан (1354 в 1524).

Кроме того, Малкин вошел в топ-5 по очкам среди европейских игроков в истории лиги.

Его опережают только четыре хоккеиста — Яри Курри (Финляндия, 1398 баллов в 1251 матче), Теему Селянне (Финляндия, 1457 в 1451), Александр Овечкин (Россия, 1623 в 1492) и Яромир Ягр (Чехия, 1921 в 1733).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше