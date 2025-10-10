Малкин о 20-м сезоне с Кросби и Летангом в НХЛ: «20 лет пролетели как один день, столько воспоминаний и побед. Может, это мой последний год в “Питтсбурге”, кто знает»

Они продолжают обновлять рекорд для трио в топ-4 профессиональных спортивных лиг Северной Америки (НФЛ, НБА, MLB, НХЛ) по продолжительности такой серии.
"Это что-то особенное. Время летит очень быстро. Кажется, будто двадцать лет пролетели как одни день. Невероятно. Обожаю играть с Сидом и [Летангом]. Мы вместе в одной команде уже двадцать лет — это действительно особенное чувство. Люди много говорят об этом, а я просто стараюсь делать все, что могу.
Кто знает, может, это мой последний сезон. Я выкладываюсь по максимуму и хочу помочь команде побеждать. Сид — особенный парень. [Летанг] — тоже. Столько воспоминаний, столько побед вместе. И мы продолжаем идти дальше", — сказал Евгений Малкин.
Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ — 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев.