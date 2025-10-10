Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.03
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.28
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.01
П2
5.06
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2

Малкин о 20-м сезоне с Кросби и Летангом в НХЛ: «20 лет пролетели как один день, столько воспоминаний и побед. Может, это мой последний год в “Питтсбурге”, кто знает»

Это 20-й сезон трехкратных обладателей Кубка Стэнли в составе пенсильванцев в качестве одноклубников.

Источник: Спортс"

Они продолжают обновлять рекорд для трио в топ-4 профессиональных спортивных лиг Северной Америки (НФЛ, НБА, MLB, НХЛ) по продолжительности такой серии.

"Это что-то особенное. Время летит очень быстро. Кажется, будто двадцать лет пролетели как одни день. Невероятно. Обожаю играть с Сидом и [Летангом]. Мы вместе в одной команде уже двадцать лет — это действительно особенное чувство. Люди много говорят об этом, а я просто стараюсь делать все, что могу.

Кто знает, может, это мой последний сезон. Я выкладываюсь по максимуму и хочу помочь команде побеждать. Сид — особенный парень. [Летанг] — тоже. Столько воспоминаний, столько побед вместе. И мы продолжаем идти дальше", — сказал Евгений Малкин.

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ — 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев.