Овечкин набрал 1-е очко в сезоне — передача в матче с «Айлендерс»

На 2-й минуте капитан «Вашингтона» ассистировал защитнику Мартину Фегервары, который открыл счет.
Овечкин набрал 1-е (0+1) очко в сезоне, всего он провел 2 игры.
Сегодня за 17:28 (3:24 — в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот (2 были заблокированы, 1 — мимо), 2 силовых приема, 2 потери шайбы, полезность — «плюс 1».
