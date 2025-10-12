Ричмонд
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
2
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.75
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
0
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.75
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
0
:
Ванкувер
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.60
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
2
:
Даллас
3
Все коэффициенты
П1
6.47
X
3.23
П2
1.62
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.25
П2
3.22
Хоккей. КХЛ
14:30
Барыс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.28
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.28
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2

Панарин сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У форварда «Рейнджерс» 0+2 в 3 играх

На 37-й минуте форвард «Рейнджерс» ассистировал защитнику Адаму Фоксу, который реализовал большинство (4:1).

Источник: Спортс"

Всего в 3 играх текущего сезона на счету россиянина 2 (0+2) очка.

Сегодня за 18:24 (4:59 — в большинстве) у Панарина 1 бросок в створ ворот (3 были заблокированы, 1 — мимо), 2 потери шайбы, 1 перехват, полезность — «0».