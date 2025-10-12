Марченко забросил 3 шайбы в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой. Это его 4-й хет-трик за карьеру в НХЛ — чистое 3-е место в истории «Коламбуса»

25-летний форвард «Блю Джекетс» сделал хет-трик — две шайбы во втором периоде (обе в равных составах) и одна в третьем (в большинстве). Россиянин был признан первой звездой встречи.
Хет-трик стал для Марченко 4-м за карьеру в лиге. Он вышел на чистое 3-е место в истории «Коламбуса» по числу игр с 3+ шайбами. Больше их только у Кэма Эткинсона (6) и Рика Нэша (5).
Сегодня Кирилл (18:10, 2:41 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 3 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.