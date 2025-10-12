Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
3
:
Анахайм
3
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
0
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
0
:
Ванкувер
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.40
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Даллас
4
Все коэффициенты
П1
8.50
X
2.80
П2
1.73
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.25
П2
3.22
Хоккей. КХЛ
14:30
Барыс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.28
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.28
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2

Марченко забросил 3 шайбы в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой. Это его 4-й хет-трик за карьеру в НХЛ — чистое 3-е место в истории «Коламбуса»

«Коламбус» обыграл «Уайлд» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

25-летний форвард «Блю Джекетс» сделал хет-трик — две шайбы во втором периоде (обе в равных составах) и одна в третьем (в большинстве). Россиянин был признан первой звездой встречи.

Хет-трик стал для Марченко 4-м за карьеру в лиге. Он вышел на чистое 3-е место в истории «Коламбуса» по числу игр с 3+ шайбами. Больше их только у Кэма Эткинсона (6) и Рика Нэша (5).

Сегодня Кирилл (18:10, 2:41 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 3 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.