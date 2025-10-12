Ричмонд
Сан-Хосе
5
:
Анахайм
4
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.50
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
1
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.20
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
2
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
3.80
П2
13.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.25
П2
3.22
Хоккей. КХЛ
14:30
Барыс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.28
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.28
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Василевский пропустил 5 шайб от «Нью-Джерси», отразив 24 из 29 бросков. У вратаря «Тампы» 2 поражения в 2 играх на старте сезона при 85,5% сэйвов

«Тампа» уступила «Девилс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

В двух матчах на старте сезона у Василевского 2 поражения при 85,5% сэйвов и коэффициенте надежности 4,67.

Василевский пропустил 4 шайбы от «Оттавы» в первом матче в новом сезоне НХЛ. Вратарь «Тампы» отразил 29 из 33 бросков.