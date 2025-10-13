Тренера школы «Спартака» уволили из-за избиения клюшкой юных хоккеистов

Как следует из видеоматериалов, во время дополнительной тренировки Мишичев ударил клюшкой по шлему одного из воспитанников, уложив тем самым его на лед, накричал на него, потом толкнул его клюшкой в спину, от чего ребенок вновь потерял равновесие.