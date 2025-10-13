Тренера школы «Спартака» уволили из-за избиения клюшкой юных хоккеистов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Детский тренер хоккейной школы московского «Спартака» Георгий Мишичев был уволен после появления в соцсетях видео, на котором видно, как он избивает одного из воспитанников 2017 года рождения, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
Как следует из видеоматериалов, во время дополнительной тренировки Мишичев ударил клюшкой по шлему одного из воспитанников, уложив тем самым его на лед, накричал на него, потом толкнул его клюшкой в спину, от чего ребенок вновь потерял равновесие.
После появления видео академия «Спартака» уволила специалиста, а родителям пострадавшего ребенка принесли извинения.
В 2025 году академия «Спартака» впервые в истории выиграла общий зачет школ в первенстве Москвы благодаря победам в четырех возрастных категориях.