Победный гол СКА в матче с «Автомобилистом» засчитан ошибочно, шайба влетела с внешней стороны сетки. Судья пожизненно отстранен от работы в КХЛ

"На 46-й минуте матча после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ.