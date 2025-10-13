Ричмонд
Победный гол СКА в матче с «Автомобилистом» засчитан ошибочно, шайба влетела с внешней стороны сетки. Судья пожизненно отстранен от работы в КХЛ

Сегодня СКА прервал 6-матчевую победную серию «Автомобилиста». Команда тренера Игоря Ларионова обыграла клуб из Екатеринбурга в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Департамента судейства КХЛ сообщил, что взятие ворот на 46-й минуте было зафиксировано ошибочно. Шайба влетела с внешней стороны сетки.

"На 46-й минуте матча после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ.

Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и «Автомобилист», а также всем болельщикам за данный эпизод", — говорится на сайте КХЛ.