У «Рейнджерс» 0 голов в 3 подряд домашних матчах на старте сезона. Команда Салливана — 1-я в истории НХЛ с таким результатом

Ранее команда под руководством Майка Салливана уступила «Питтсбургу» (0:3) и «Вашингтону» (0:1) в Madison Square Garden.
Это первый случай в истории НХЛ, когда команда начинает сезон без единой заброшенной шайбы в трех подряд домашних матчах.
При этом антирекорд по продолжительности безголевой домашней серии со старта сезона «Рейнджерс» (180 минут) еще не побили.
В сезоне-1928/29 «Питтсбург Пайрэтс» не забивали дома в течение 187 минут 19 секунд. Команда уступила «Бостону» (0:1 ОТ), сыграла вничью с «Монреалем» (0:0) и забила первый гол на 47:19 в третьем матче с «Чикаго» (2:3).
Дело в том, что в то время в НХЛ продолжительность овертаймов составляла 10 минут, при этом они не завершались после гола. Таким образом, первые два матча «Пайрэтс» в том сезоне продолжались по 70 минут.
Отметим, что в двух выездных матчах в текущем сезоне «Рейнджерс» одержали 2 победы при 10 заброшенных шайбах — 4:0 в игре с «Баффпло» и 6:1 с «Питтсбургом».