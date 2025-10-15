Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
2
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.90
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
1
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.20
П2
1.35
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас
3
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
61.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Вегас
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
5.89
П2
1.20
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.26
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.39
П2
3.94
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
8
П1
X
П2

У «Рейнджерс» 0 голов в 3 подряд домашних матчах на старте сезона. Команда Салливана — 1-я в истории НХЛ с таким результатом

Клуб из Нью-Йорка проиграл «Эдмонтону» (0:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Ранее команда под руководством Майка Салливана уступила «Питтсбургу» (0:3) и «Вашингтону» (0:1) в Madison Square Garden.

Это первый случай в истории НХЛ, когда команда начинает сезон без единой заброшенной шайбы в трех подряд домашних матчах.

При этом антирекорд по продолжительности безголевой домашней серии со старта сезона «Рейнджерс» (180 минут) еще не побили.

В сезоне-1928/29 «Питтсбург Пайрэтс» не забивали дома в течение 187 минут 19 секунд. Команда уступила «Бостону» (0:1 ОТ), сыграла вничью с «Монреалем» (0:0) и забила первый гол на 47:19 в третьем матче с «Чикаго» (2:3).

Дело в том, что в то время в НХЛ продолжительность овертаймов составляла 10 минут, при этом они не завершались после гола. Таким образом, первые два матча «Пайрэтс» в том сезоне продолжались по 70 минут.

Отметим, что в двух выездных матчах в текущем сезоне «Рейнджерс» одержали 2 победы при 10 заброшенных шайбах — 4:0 в игре с «Баффпло» и 6:1 с «Питтсбургом».