Кросби вышел на 9-е место по ассистам в истории НХЛ (1065), обогнав Айзермана. По их числу за один клуб он уступает только Бурку и Гретцки

При этом по числу ассистов за один клуб Кросби вышел на чистое 3-е место, обогнав того же Айзермана, отыгравшего всю карьеру за «Детройт». Здесь его опережают только Бурк (1111, «Бостон») и Гретцки (1086, «Эдмонтон»).