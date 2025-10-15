Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.26
X
4.40
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.55
П2
4.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.23
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.16
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.67
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2

Кросби вышел на 9-е место по ассистам в истории НХЛ (1065), обогнав Айзермана. По их числу за один клуб он уступает только Бурку и Гретцки

Капитан «Питтсбурга» записал в актив 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4).

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 4 (1+3) очка в 4 играх при полезности «минус 2».

За карьеру в рамках регулярок — 1691 (626+1065) очко в 1356 играх.

Кросби вышел на 9-е место в истории лиги по числу передач за карьеру, обогнав Стива Айзермана (1063 в 1514 играх).

Выше идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714) и Адам Оутс (1079 в 1337).

При этом по числу ассистов за один клуб Кросби вышел на чистое 3-е место, обогнав того же Айзермана, отыгравшего всю карьеру за «Детройт». Здесь его опережают только Бурк (1111, «Бостон») и Гретцки (1086, «Эдмонтон»).