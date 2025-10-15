Губерниев про 4 игры Овечкина без голов: «Начнет забивать и пойдет с опережением графика. Он входит в сезон после травмы и еще возьмет свое»

"Пока что это ни о чем не говорит. Четыре матча — определенная тенденция, но Овечкин входит в сезон после травмы и еще свое возьмет. Если бы было сыграно 10−15 матчей — одна история, а четыре игры — явно не показатель. Дальше он пойдет с опережением графика и начнет забивать.