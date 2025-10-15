Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
3
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.07
X
21.00
П2
100.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
3
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.50
П2
74.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.94
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.42
П2
4.46
Хоккей. НХЛ
16.10
Баффало
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.39
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
16.10
Детройт
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.39
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2

Губерниев про 4 игры Овечкина без голов: «Начнет забивать и пойдет с опережением графика. Он входит в сезон после травмы и еще возьмет свое»

40-летний капитан «Вашингтона» не забросил ни одной шайбы в текущем регулярном чемпионате, набрав 2 (0+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 2».

Источник: Спортс"

"Пока что это ни о чем не говорит. Четыре матча — определенная тенденция, но Овечкин входит в сезон после травмы и еще свое возьмет. Если бы было сыграно 10−15 матчей — одна история, а четыре игры — явно не показатель. Дальше он пойдет с опережением графика и начнет забивать.

Саше я желаю здоровья, после рекорда он все равно в полном порядке и будет полезен своей команде, я в этом не сомневаюсь.

Напоминаю, что хоккей — командная игра. Личные показатели, конечно, имеют значение, но важнее, чтобы команда выигрывала трофеи. Остальное — дело второстепенное«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.

Губерниев об Овечкине: «С возрастом все уходит, но у Саши останется многое. Он способен еще несколько лет поиграть на высоком уровне — возможно, даже в НХЛ».