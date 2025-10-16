В Италии могут не провести тестовое мероприятие на хоккейной арене до старта ОИ. НХЛ обеспокоена, Беттмэн заявил: «Если ситуация достигнет предела, нам придется с этим разбираться»

Если у нас возникнут опасения, мы их выскажем. Это не наше мероприятие. Мы ограничены в том, что можем и чего не можем делать. В том, что мы можем и чего не можем требовать. И если ситуация достигнет определенного предела, нам придется с этим разбираться.