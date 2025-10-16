Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
2
:
Чикаго
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
2
:
Калгари
1
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.50
П2
23.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.96
П2
6.48
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.53
X
5.34
П2
1.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Автомобилист
0
П1
X
П2

В Италии могут не провести тестовое мероприятие на хоккейной арене до старта ОИ. НХЛ обеспокоена, Беттмэн заявил: «Если ситуация достигнет предела, нам придется с этим разбираться»

Ранее появилась информация, что в Милане до начала Олимпиады не проведут тестовое мероприятие на новом стадионе вместимостью 16 тысяч зрителей.

Источник: Спортс"

"Последние два года мы были обеспокоены ходом строительства арены. Это ответственность МОК. Мы приглашенные гости, но они знают о наших опасениях, и мы ожидаем, что они выполнят все обещания и создадут первоклассную с точки зрения конкурентоспособности инфраструктуру.

Если у нас возникнут опасения, мы их выскажем. Это не наше мероприятие. Мы ограничены в том, что можем и чего не можем делать. В том, что мы можем и чего не можем требовать. И если ситуация достигнет определенного предела, нам придется с этим разбираться.

Но я не строю догадок. И МОК, и ИИХФ постоянно заверяли нас, что все будет в порядке. Профсоюз хоккеистов НХЛ разделит наши опасения, если они возникнут", — сказал комиссионер НХЛ.

Функционер ответил на вопрос о запасном плане на случай, если арена не будет достроена к Олимпиаде.

«Вам лучше поговорить с МОК. Это не наша проблема», — сказал Гэри Беттмэн.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше