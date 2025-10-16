В Италии могут не провести тестовое мероприятие на хоккейной арене до старта ОИ. НХЛ обеспокоена, Беттмэн заявил: «Если ситуация достигнет предела, нам придется с этим разбираться»

"Последние два года мы были обеспокоены ходом строительства арены. Это ответственность МОК. Мы приглашенные гости, но они знают о наших опасениях, и мы ожидаем, что они выполнят все обещания и создадут первоклассную с точки зрения конкурентоспособности инфраструктуру.
Если у нас возникнут опасения, мы их выскажем. Это не наше мероприятие. Мы ограничены в том, что можем и чего не можем делать. В том, что мы можем и чего не можем требовать. И если ситуация достигнет определенного предела, нам придется с этим разбираться.
Но я не строю догадок. И МОК, и ИИХФ постоянно заверяли нас, что все будет в порядке. Профсоюз хоккеистов НХЛ разделит наши опасения, если они возникнут", — сказал комиссионер НХЛ.
Функционер ответил на вопрос о запасном плане на случай, если арена не будет достроена к Олимпиаде.
«Вам лучше поговорить с МОК. Это не наша проблема», — сказал Гэри Беттмэн.