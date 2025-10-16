Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.58
П2
1.66
Хоккей. НХЛ
22.01
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Фетисов: «Есть планы пойти в Госдуму на следующий срок»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о своем намерении продолжать политическую карьеру.

Источник: РИА "Новости"

Фетисов является депутатом с 2016 года и сейчас входит в Госдуму VIII созыва, полномочия которой истекут осенью 2026 года.

«Я ни разу не сомневался в своей политической деятельности за все 23 года, что нахожусь в этом статусе. Я стараюсь быть полезным своей родине.

Главную оценку мне дают мои избиратели, которые отдают за меня голоса. Моя ответственность перед этими людьми — делать свою работу хорошо, чем я и занимаюсь. Планы пойти на следующий срок в Госдуму есть», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.