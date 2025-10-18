Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Колорадо
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Заварухин о 3:2 с «Сочи»: «Тяжелый матч, команды Крикунова после перерыва всегда здорово готовы физически. Рады победе в овертайме. Было два хороших момента, один реализовали»

— Тяжелый матч. Знаю, что у «Сочи» был небольшой перерыв. Команды Крикунова после перерыва всегда очень здорово готовы физически. Тяжеловато было.

Источник: Спортс"

Имея большинство в третьем периоде, довольно много шансов не забили. Вратарь соперника здорово сыграл. Рады победе в овертайме. Было два хороших момента, один реализовали.

Едем дальше. Тяжелый выезд продолжается у нас. Главное — восстановиться и быть готовым в игре в Омске.

— Видите ли какую-то закономерность, что ваша команда дважды выходила вперед, но хозяева оба раза быстро отыгрывались. Видите в этом закономерность?

— Не скажу, что это закономерность. Наверное, мы допустили ошибки. Хотя в первом голе выстояли в меньшинстве, а потом соперник здорово сыграл на добивании. Что касается второго гола, не разобрались в обороне на возврате и оставили игрока соперника перед воротами. Это были наши ошибки.

— Насколько тяжело в текущих условиях выжимать максимум из тех игроков, которые остаются здоровыми?

— Медицинские бригады помогают восстановиться ребятам после травм. Некоторые из них набирают через игры форму, хоккейные кондиции. Некоторые матчи получаются несколько с провалами. Неровно проводят матчи иногда. Но все травмы разные. Здесь у всех разное восстановление. Ждем всех в строй.

— Как готовитесь к «Авангарду» с учетом того, как они идут?

— Мощная команда. В нашей домашней игре они очень здорово физически выглядели. Не зря они обыграли далее «Трактор» и «Металлург». Основное — надо успеть восстановиться к этой игре. Будет перелет, дневная игра. Это основной аспект. В этой игре все зависит от нас самих, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.