Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.08
X
4.52
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Кучеров пропустил матч с «Детройтом» из-за болезни. У форварда «Тампы» 2+1 и «минус 8» в 4 играх сезона

Форвард «Тампы» не принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (1:2 ОТ).

Источник: Спортс"

В текущем сезоне на счету 32-летнего россиянина 3 (2+1) очка в 4 матчах при полезности «минус 8».

Кучеров — трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи». В прошлом сезоне он выиграл бомбардирскую гонку НХЛ, набрав 121 (37+84) очко в 78 играх.