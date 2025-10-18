Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты», отразив 28 из 34 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 13 пропущенных голов в 2 матчах в сезоне при 82,9% сэйвов

Это был второй матч 23-летнего россиянина в текущем сезоне. В первой игре он пропустил 7 шайб от «Анахайма» (6:7 ОТ).
Таким образом, у Аскарова сейчас 2 поражения при 13 пропущенных шайбах (КН — 6,47) и 82,9% сэйвов.
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Мамонта» (3:6).
