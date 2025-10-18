Ричмонд
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты», отразив 28 из 34 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 13 пропущенных голов в 2 матчах в сезоне при 82,9% сэйвов

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Мамонта» (3:6).

Это был второй матч 23-летнего россиянина в текущем сезоне. В первой игре он пропустил 7 шайб от «Анахайма» (6:7 ОТ).

Таким образом, у Аскарова сейчас 2 поражения при 13 пропущенных шайбах (КН — 6,47) и 82,9% сэйвов.