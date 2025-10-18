Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.08
X
4.52
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2

Симашев получил 10 минут штрафа за участие в стычке в матче «Юты» и «Сан-Хосе». Защитник сцепился с Селебрини, которому на помощь пришел Курашев

Защитник «Юты» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Шаркс» (6:3).

20-летний россиянин (13:29, 0:10 — в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. Он отметился 1 броском в створ и 1 блоком, также допустил 1 потерю.

На 47-й минуте Симашев принял участие в массовой стычке. Защитник «Мамонта» сцепился с форвардом «Сан-Хосе» Макклином Селебрини, которому на выручку пришел Филипп Курашев. Увидев это, вмешался еще один игрок «Юты».

В итоге Симашеву выписали 10 минут штрафа. Также были наказаны его партнер Логан Кули (2 малых штрафа, с одного из нарушений — против Селебрини — и началась стычка) и игроки «Шаркс» — Селебрини (малый штраф) и защитник Винсент Деарне (10 минут).