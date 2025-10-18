Симашев получил 10 минут штрафа за участие в стычке в матче «Юты» и «Сан-Хосе». Защитник сцепился с Селебрини, которому на помощь пришел Курашев

20-летний россиянин (13:29, 0:10 — в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. Он отметился 1 броском в створ и 1 блоком, также допустил 1 потерю.
На 47-й минуте Симашев принял участие в массовой стычке. Защитник «Мамонта» сцепился с форвардом «Сан-Хосе» Макклином Селебрини, которому на выручку пришел Филипп Курашев. Увидев это, вмешался еще один игрок «Юты».
В итоге Симашеву выписали 10 минут штрафа. Также были наказаны его партнер Логан Кули (2 малых штрафа, с одного из нарушений — против Селебрини — и началась стычка) и игроки «Шаркс» — Селебрини (малый штраф) и защитник Винсент Деарне (10 минут).