Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.37
X
4.65
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.21
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Величкин о Дорофееве: «Не второй Малкин, но входит в плеяду игроков его уровня. “Металлург” мог закрепить права на него, но провернул странный обмен»

24-летний нападающий «Вегаса» лидирует в списке снайперов регулярного чемпионата НХЛ, забросив 6 шайб за 5 игр. В 2020-м «Металлург» обменял его в «Трактор» на Владислава Семина.

Источник: Спортс"

«Пашка — моя боль и радость! Очень жаль, когда я ушел из клуба, провернули какой-то странный обмен. Хотя могли закрепить права на него. Приятно смотреть на его игру в НХЛ. Уже превращается в лидера “Вегас”.

Он, конечно, не второй Малкин, но входит в плеяду игроков такого уровня, как Женька. Или как Кулемин для «Магнитки». У Паши большое будущее в НХЛ. Нам остается только радоваться за него«, — сказал бывший вице-президент “Металлурга” Геннадий Величкин.

Самая убойная связка сезона НХЛ — с участием Дорофеева. От комбинации «Вегаса» нет спасения.