Величкин о Дорофееве: «Не второй Малкин, но входит в плеяду игроков его уровня. “Металлург” мог закрепить права на него, но провернул странный обмен»

«Пашка — моя боль и радость! Очень жаль, когда я ушел из клуба, провернули какой-то странный обмен. Хотя могли закрепить права на него. Приятно смотреть на его игру в НХЛ. Уже превращается в лидера “Вегас”.
Он, конечно, не второй Малкин, но входит в плеяду игроков такого уровня, как Женька. Или как Кулемин для «Магнитки». У Паши большое будущее в НХЛ. Нам остается только радоваться за него«, — сказал бывший вице-президент “Металлурга” Геннадий Величкин.
Самая убойная связка сезона НХЛ — с участием Дорофеева. От комбинации «Вегаса» нет спасения.