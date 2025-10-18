Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.53
X
4.97
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.21
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.05
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.42
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Дмитрий Губерниев: «Наши в НХЛ очень хороши. Овечкин будет в порядке, Малкин забросил 1-ю шайбу, подрастает прекрасная молодежь»

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:1).

Источник: Спортс"

"После того, как он не забил в первых четырех матчах, мне позвонили 10 журналистов и спросили, как же так. Я всем отвечал, что ничего не происходит. Был уверен, что Овечкин скоро забьет и вот он забил в первой же игре после этого. Выводы можно было бы делать, если бы он сыграл 10−15 матчей без голов. Саша быстро себя найдет в плане физической формы.

Вообще наши по-прежнему очень хороши в НХЛ. Малкин на днях тоже забросил первую шайбу, молодежь прекрасная подрастает и подросла уже у нас. Овечкин тоже будет в полном порядке, главное, чтобы команда выигрывала.

Личные рекорды, конечно, имеют значение, но все-таки опосредованное и тут играют вторую роль. Надо выигрывать трофеи. Что толку, если команда проигрывает, а сам ты рекорды бьешь«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.

Овечкин забил 125 голов в НХЛ в октябре. До повторения рекорда Гретцки — 1 шайба.