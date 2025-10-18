Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
перерыв
Лада
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.10
П2
1.77
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.38
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.35
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Депутат Журова о результативности Овечкина: «Саша уже не молодой, невозможно держать форму весь год. Сезон долгий, он еще наберет»

40-летний капитан «Вашингтона» забросил первую шайбу в регулярном чемпионате в матче против «Миннесоты». На его счету стало 4 (1+3) очка за 5 игр.

Источник: Спортс"

— Сможет ли Овечкин в этом сезоне показывать хорошую результативность?

— Сможет, уверена, просто у него вроде была небольшая травма. Саша ведь уже не такой молодой спортсмен, тоже распределяет по году свою спортивную форму, невозможно держать ее весь год.

Поэтому я думаю, что раз травма, значит, чуть‑чуть отпустил нагрузки, но он наберет форму. Это нормальный рабочий момент. Здесь лучше «недо», чем «пере». Сезон долгий еще, — сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Депутат Свищев о 1-м голе Овечкина в сезоне НХЛ: «Не надо ожидать, что сейчас посыпется дождь шайб — такого не будет. Александр втягивается достаточно долго».