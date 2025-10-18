Депутат Журова о результативности Овечкина: «Саша уже не молодой, невозможно держать форму весь год. Сезон долгий, он еще наберет»

— Сможет ли Овечкин в этом сезоне показывать хорошую результативность?
— Сможет, уверена, просто у него вроде была небольшая травма. Саша ведь уже не такой молодой спортсмен, тоже распределяет по году свою спортивную форму, невозможно держать ее весь год.
Поэтому я думаю, что раз травма, значит, чуть‑чуть отпустил нагрузки, но он наберет форму. Это нормальный рабочий момент. Здесь лучше «недо», чем «пере». Сезон долгий еще, — сказала депутат Госдумы Светлана Журова.
Депутат Свищев о 1-м голе Овечкина в сезоне НХЛ: «Не надо ожидать, что сейчас посыпется дождь шайб — такого не будет. Александр втягивается достаточно долго».