«Вашингтон» проведет церемонию по случаю 900 голов и 1500 матчей Овечкина в НХЛ

«Перед одним из предстоящих матчей “Кэпиталс” проведут специальную церемонию, чтобы отметить заслуги Овечкина и отпраздновать столь знаменательные события в его карьере, как 900 голов и 1500 матчей в НХЛ», — сообщили в пресс-службе «Вашингтона».