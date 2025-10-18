Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
1
:
ЦСКА
2
Все коэффициенты
П1
9.25
X
4.05
П2
1.52
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
1
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.60
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.17
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.47
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.38
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.38
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

«Вашингтон» проведет церемонию по случаю 900 голов и 1500 матчей Овечкина в НХЛ

На счету 40-летнего форварда «Кэпиталс» 898 голов в 1496 играх регулярного чемпионата НХЛ. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не планирует церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина: "Празднования юбилейных голов организуют клубы.

Источник: Спортс"

На счету 40-летнего форварда «Кэпиталс» 898 голов в 1496 играх регулярного чемпионата НХЛ. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не планирует церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина: «Празднования юбилейных голов организуют клубы. Как правило, нас приглашают поучаствовать».

«Перед одним из предстоящих матчей “Кэпиталс” проведут специальную церемонию, чтобы отметить заслуги Овечкина и отпраздновать столь знаменательные события в его карьере, как 900 голов и 1500 матчей в НХЛ», — сообщили в пресс-службе «Вашингтона».