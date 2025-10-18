Дэй об Овечкине: «Человеческие качества красят его даже больше, чем хоккейные достижения. Он отзывчивый, открытый. Ови сделал невозможное, побив рекорд Гретцки»

— Да, он просто уникален! Люди вокруг не зря говорят о том, что он очень отзывчивый и открытый парень. Человеческие качества Ови красят его даже больше, чем многочисленные хоккейные достижения. С ним приятно находиться как на льду, так и вне его. Я был очень счастлив, когда Овечкин побил рекорд Гретцки.
— Многие говорили, что он не сможет побить рекорд из-за травмы…
— Честно говоря, я тоже так думал, но Ови снова сделал невозможное! Я очень рад за него и за тех ребят, которые помогали Александру на пути к рекорду, — сказал защитник «Трактора».
Дэй о жизни в России: «Поражает, что дети могут гулять без присмотра родителей и чувствовать себя в безопасности. В США сложно такое представить».
