Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.34
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.35
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Дэй об Овечкине: «Человеческие качества красят его даже больше, чем хоккейные достижения. Он отзывчивый, открытый. Ови сделал невозможное, побив рекорд Гретцки»

— Вы неоднократно встречались с Александром Овечкиным.

Источник: Спортс"

— Да, он просто уникален! Люди вокруг не зря говорят о том, что он очень отзывчивый и открытый парень. Человеческие качества Ови красят его даже больше, чем многочисленные хоккейные достижения. С ним приятно находиться как на льду, так и вне его. Я был очень счастлив, когда Овечкин побил рекорд Гретцки.

— Многие говорили, что он не сможет побить рекорд из-за травмы…

— Честно говоря, я тоже так думал, но Ови снова сделал невозможное! Я очень рад за него и за тех ребят, которые помогали Александру на пути к рекорду, — сказал защитник «Трактора».

Дэй о жизни в России: «Поражает, что дети могут гулять без присмотра родителей и чувствовать себя в безопасности. В США сложно такое представить».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше