Карбери о 3:4 с «Ванкувером»: «Вашингтон» не был готов во многих аспектах. Мы не могли навязать борьбу, с трудом выходили из зоны, делали кучу неудачных касаний"

«Мы просто не были готовы играть — во многих аспектах. Не могли навязать борьбу в зоне соперника, не могли занести шайбу в зону, с трудом выходили из своей, куча неудачных касаний», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.