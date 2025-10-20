Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.75
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.43
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.35
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Карбери о 3:4 с «Ванкувером»: «Вашингтон» не был готов во многих аспектах. Мы не могли навязать борьбу, с трудом выходили из зоны, делали кучу неудачных касаний"

«Вашингтон» дома уступил со счетом 3:4.

Источник: Спортс"

«Мы просто не были готовы играть — во многих аспектах. Не могли навязать борьбу в зоне соперника, не могли занести шайбу в зону, с трудом выходили из своей, куча неудачных касаний», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

На 18-й минуте матча защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс забил гол после того, как вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен не смог зафиксировать шайбу.

Тренерский штаб «Вашингтона» взял тайм-аут, а затем запрос на блокировку вратаря. По итогам эпизода судьи засчитали гол и назначили «Кэпиталс» 2 минуты штрафа. Менее чем через минуту «Вашингтон» пропустил в меньшинстве.

«Мы видели момент так: Чаки накрывает шайбу рукой, а клюшка [Эвандера] Кэйна пробивает его перчатку, мешая зафиксировать шайбу. Нам не дали разъяснений, но именно по этой причине мы и подали запрос».