Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
5.63
X
4.60
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.08
X
4.52
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

«Детройт» выиграл 5 матчей подряд и идет на 2-м месте на Востоке. У Ларкина 10 очков и «+9» на этом отрезке

«Ред Уингс» были сильнее «Эдмонтона» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

После стартового поражения от «Монреаля» (1:5) команда Тодда Маклеллана выиграла 5 матчей подряд. До «Ойлерс» были побеждены «Торонто» (дважды — 6:3, 3:2), «Флорида» (4:1) и «Тампа» (2:1 ОТ).

С 10 очками в 6 играх «Детройт» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, уступая лишь идущей со стопроцентным результатом «Каролине» (10 очков в 5 играх).

Лучшим бомбардиром команды является ее капитан Дилан Ларкин — 11 (5+6) очков в 6 играх при полезности «+9». При этом 10 (5+5) баллов и «+9» 29-летний форвард набрал по ходу победной серии.