Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
5.63
X
4.60
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.08
X
4.52
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Кенневилл провел 1-й матч на арене «Чикаго» после отстранения. «Блэкхокс» не отметили возвращение бывшего тренера в НХЛ, болельщики почти не отреагировали на его имя

«Блэкхокс» обыграли «Анахайм» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

67-летний специалист возглавил «Дакс» в мае этого года. Он вернулся в лигу после отстранения, связанного с секс-скандалом в «Чикаго».

В 2021 году бывший игрок «Блэкхокс» Кайл Бич обвинил руководство клуба в неадекватной реакции на полученную в 2010 году информацию о том, что он подвергся насилию со стороны видеотренера команды.

В итоге НХЛ отстранила Кенневилла (тогда уже работавшего во «Флориде») и генменеджера клуба Стэна Боумэна. Через 2,5 года им было позволено вернуться в лигу.

Кенневилл возглавлял «Чикаго» с 2008 по 2018 годы и трижды выиграл Кубок Стэнли вместе с командой (2010, 2013, 2015).

«Блэкхокс» не стали реагировать на возвращение своего бывшего тренера в лигу и посвящать ему видеоролик во время матча с «Анахаймом».

Его имя прозвучало только при представлении соперника. Некоторые болельщики в этот момент похлопали, но овации не было.

Отметим, что ранее Джоэл уже возвращался в Чикаго в качестве главного тренера «Флориды».