Кенневилл провел 1-й матч на арене «Чикаго» после отстранения. «Блэкхокс» не отметили возвращение бывшего тренера в НХЛ, болельщики почти не отреагировали на его имя

67-летний специалист возглавил «Дакс» в мае этого года. Он вернулся в лигу после отстранения, связанного с секс-скандалом в «Чикаго».
В 2021 году бывший игрок «Блэкхокс» Кайл Бич обвинил руководство клуба в неадекватной реакции на полученную в 2010 году информацию о том, что он подвергся насилию со стороны видеотренера команды.
В итоге НХЛ отстранила Кенневилла (тогда уже работавшего во «Флориде») и генменеджера клуба Стэна Боумэна. Через 2,5 года им было позволено вернуться в лигу.
Кенневилл возглавлял «Чикаго» с 2008 по 2018 годы и трижды выиграл Кубок Стэнли вместе с командой (2010, 2013, 2015).
«Блэкхокс» не стали реагировать на возвращение своего бывшего тренера в лигу и посвящать ему видеоролик во время матча с «Анахаймом».
Его имя прозвучало только при представлении соперника. Некоторые болельщики в этот момент похлопали, но овации не было.
Отметим, что ранее Джоэл уже возвращался в Чикаго в качестве главного тренера «Флориды».