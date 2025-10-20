Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.08
X
4.52
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Маршанд о 1-м матче в Бостоне после ухода из «Брюинс»: «Предстоит нечто необычное. Будет целый спектр эмоций — смесь волнения, радости и грусти»

Встреча пройдет во вторник, 21 октября (начало по московскому времени — 22 октября в 01:45).

Перед дедлайном в прошлом сезоне канадский форвард был обменян из «Бостона» во «Флориду», с которой летом выиграл свой второй Кубок Стэнли.

Через несколько дней после сделки «Пантерс» провели матч в Бостоне (2:3), но Маршанд не принимал в нем участия из-за травмы.

"Я никогда пристально не следил за календарем. Я стараюсь избегать вещей, которые могут меня нервировать. Конечно, так или иначе я думал об этом. Когда мы приедем в Бостон, у нас будет несколько дней перед игрой, и тогда это начнет задевать меня сильнее.

Буду ли я нервничать? Да, немного. Предстоит нечто необычное. Думаю, будет много разных эмоций. Даже играть здесь за сборную Канады на Турнире четырех наций — это что-то другое. Будет целый спектр эмоций — смесь волнения, радости и грусти", — сказал Маршанд.

37-летний канадец выступал за «Бостон» с 2009 по 2025 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011-м. Он был назначен капитаном клуба в 2023 году.

НХЛ оштрафовала Маршанда на 5 тысяч долларов за стычку с Далином. Брэд отнес шлем Расмуса в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флорида» — «Баффало».