Маршанд о 1-м матче в Бостоне после ухода из «Брюинс»: «Предстоит нечто необычное. Будет целый спектр эмоций — смесь волнения, радости и грусти»

"Я никогда пристально не следил за календарем. Я стараюсь избегать вещей, которые могут меня нервировать. Конечно, так или иначе я думал об этом. Когда мы приедем в Бостон, у нас будет несколько дней перед игрой, и тогда это начнет задевать меня сильнее.